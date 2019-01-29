هاني شاكر يغني "سلطانا الغالي" بمناسبة عيد عمان الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

استقبل الدكتور علي بن أحمد العيسائي، سفير سلطنة عمان لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وذلك بمقر السفارة في القاهرة بحضور، نصر بن حمود العبري المستشار الإعلامي للسفارة العمانية بالقاهرة، والمستشار ياسر قنطوش المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية

وقدم الفنان هاني شاكر، خلال اللقاء، أغنية" سلطانا الغالي " هدية منه إلى قيادة وشعب سلطنة عُمان احتفالًا بعيدها الوطني الـ48 لذكرى استقلالها، في إطار دعم العلاقة القوية بين الشعب المصري والعماني.

وأعرب الفنان هاني شاكر عن تقديره لشعب سلطنة عُمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، وأكد حرصه على مشاركة الشعوب العربية الاحتفال بمناسبتها الوطنية والاجتماعية المختلفة.

أغنية "سلطانا الغالي" كلمات المستشار ياسر قنطوش، ألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء.