تعرف على أسرار وكواليس "The Irishman".. الفيلم الأكثر انتظاراً في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

على الرغم من الانتقادات التي تتعرض لها بستمرار شبكة "Netflix"، إلا أنها نجحت مؤخراً في التعاقد مع عدد من عمالقة السينما العالمية بفيلم سينمائي جديد بعنوان "The Irishman"، وهم روبرت دي نيرو، ال باتشينو، جو بيشي، والمخرج العالمي، مارتن سكورسيزي، والذي سيتم طرحه خلال العام الجاري، والذي يمثل التعاون الأول للرباعي معاً بعمل سينمائي.

ووفقاَ لعدد من التقارير العالمية بلغت الميزانية الإنتاجية للفيلم المرتقب 175 مليون دولار، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية حول "فرانك شيران" وتورطه في جرائم "عائلة بافالينو"، وهذه ليست المرة الأولي التي يجتمع فيها هؤلاء النجوم بفيلم سينمائي، وكانت أشهرها فيلم "Casino" عام 1995، و"Goodfellas" عام 1990.

وكان من المفترض أن تقوم شركة "Paramount" بإنتاج الفيلم، إلا أنها قامت برفضه نظراً للزحام الشديد بجدولها الإنتاجي، لتقوم منصة "Netflix" بالتدخل وشراء الحقوق الخاصة بالإنتاج والتوزيع السينمائي للفيلم الأكثر انتظاراً هذا العام، وسط توقعات بترشح الفيلم لعدد من الجوائز العالمية نهاية العام الجاري، نظراً لقيمة الأسماء التي يضمها الفيلم، خاصة أنهم سبق وحصلوا على جوائز الأوسكار.

وإليكم 10 أسرار عن فيلم "The Irishman":

1- الفيلم يمثل التعاون الأول بين روبرت دي نيرو ومارتن سكورسيزي منذ اَخر أعمالهما السينمائية "Casino" عام 1995.

2- رفض الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، جو بيشي، المشاركة ببطولة الفيلم لأكثر من 50 مرة إلا أن أقنعه سكورسيزي بالمشاركة والعودة من تقاعده، والفيلم سيمثل عودته مرة أخرى للسينما منذ أخر أعماله السينمائية "Love Ranch" عام 2010.

3- الفيلم سيمثل المشاركة السابعة بين النجمين روبرت دي نيرو وجو بيشي، والأفلام الـ6 هى "Raging Ball" عام 1980، "Once Upon a Time in America" عام 1984، "Goodfellas" عام 1990، "Casino" عام 1995، "A Bronx Tale" عام 1993، و "The Good Shepherd" عام 2006.

4- الفيلم هو رقم 25 بمسيرة مارتن سكورسيزي الإخراجية.

5- الفيلم يمثل التعاون الرابع بين النجمين روبرت دي نيرو وال باتشينو، وظهرا من قبل بـ"The Godfather: Part 2" عام 1974، "Heat" 1995، و"Righteous Kill" عام 2008.

6- هناك إشاعات تؤكد ظهور النجم العالمي ليوناردو دي كابريو بعدد من المشاهد كضيف شرف وسيجسد شخصية "روبرت كينيدي" نائب عام الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق.

7- كان من المقرر أن يقسم الفيلم على جزأين.

8- الفيلم مقتبس عن كتاب بعنوان "I Heard You Paint Houses" عام 2003.

9- الميزانية الإنتاجية للفيلم تخطت الـ175 مليون دولار.

10- انتهى مارتن سكورسيزي من تصوير الفيلم في شهر مارس العام الماضي، واستغرق في تصويره ما يقرب من 106 يوم، ليعد صاحب أعلى الوقت الأطول لإخراج سكورسيزي لفيلم سينمائي بمسيرته.