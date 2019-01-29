هشام ماجد وشيكو يبدأن تصوير أولى مشاهد مسلسل "اللعبة"

هشام ماجد وشيكو كتب - أحمد أيوب: ينطلق غدا الأربعاء تصوير أولى مشاهد مسلسل "اللعبة" لهشام ماجد وشيكو، المنتظر أن يشاركان به في الماراثون الرمضاني المقبل. يشاركان به في الماراثون الرمضاني المقبل. يذكر أن مسلسل "اللعبة"، بطولة شيكو، وهشام ماجد ونسرين أمين وأحمد فتحى ومحمد ثروت وسامى مغاورى وميرنا جمال وعارفة عبد الرسول.

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