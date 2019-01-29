كايروكي يحصل على درع يوتيوب الذهبي

كتبت-إسراء البيهوني:

حصل فريق "كايروكي" على درع "يوتيوب" الذهبي لوصول قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير إلى مليون مشترك.

وقدم الفريق على مدار مشوارهم الفني مجموعة كبيرة من

الأغاني منها: "صوت الحرية "اتجنن"، السكة شمال، الكيف، نقطة بيضا، ليلى، الله ماعايز، غريب، مربوط بأستك".

يذكر أن "كايروكي" من أشهر فرق الأندرجراوند في مصر والوطن العربي، امتازوا بموسيقى الروك، وتأسست الفرقة على يد كل من أمير عيد "مطرب"، تامر هاشم "درامر"، شريف هواري "جيتاريست"، آدم الألفي"باص جيتار"، شريف مصطفى "أورج".