تعرف على موعد طرح تذاكر حفل تامر حسني بالسعودية

تامر حسنى

كتب - أحمد أيوب:

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 22 فبراير المقبل، في المملكة العربية السعودية، ويبدأ بيع التذاكر

للجمهور يوم 1 فبراير، وذلك برعاية الهيئة العامة للثقافة.

ومن المتوقع أن يغني "تامر" أبرز أغاني ألبومه الأخير "عيش بشوقك" و"ورد صناعي" و"ناسيني ليه"، و"كفاياك أعذار"، و"ثمن إختيار" بجانب عدد من أغانيه القديمة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.