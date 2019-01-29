سلوى خطاب تبدأ تصوير مشاهدها فى "ملايكه ابليس"

كتب - إسراء حسين اكدت الفنانه المصرية ​سلوى خطاب​ بأنها سوف تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "​ملايكة إبليس​" فى الأيام المقبلة، والمسلسل من تأليف ​محمد أمين راضي​، إخراج ​أحمد خالد موسى​، ويشاركها فى بطولته غادة عادل، ​رانيا يوسف​، إيمان العاصي. موسى​، ويشاركها فى بطولته غادة عادل، ​رانيا يوسف​، إيمان العاصي. الجدير ذكره ان خطاب تواصل على قراءة مسلسل اخر لتظهر به في دراما رمضان المقبل، ولكنها لم تتعاقد بشكل رسمي ، واشارت انها وافقت بشكل مبدئي بعدما قرأت الحلقات التي تم الإنتهاء من كتابتها، وخلال أيام ستعلن عن هذا العملبعد موافقاتها و التعاقد رسمياً عليه.

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