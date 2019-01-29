يسرا تعود للغناء مجددًا بأغنية خيرية

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تعود الفنانة يسرا، بقوة للساحة الغنائية وذلك خلال تقديم أغنية سينجل من كلمات الشاعر أمير طعيمة، لصالح أحد الإعلانات الخيرية، وذلكبعد النجاح الكبير الذى حققته بأغنية "3 دقات" التي قامت بغنائها بمشاركة الفنان
يذكر أن يسرا قدمت أغنية "حب خلي الناس تحب" منذ أكثر من 10 سنوات، وحققت وقتها نجاحًا كبيرًا جدًا، ولاقت ترحيبًا من قبل الجمهور بدخولها عالم المزيكا والغناء.
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