يسرا تعود للغناء مجددًا بأغنية خيرية

كتب - أحمد أيوب:

تعود الفنانة يسرا، بقوة للساحة الغنائية وذلك خلال تقديم أغنية سينجل من كلمات الشاعر أمير طعيمة، لصالح أحد الإعلانات الخيرية، وذلك

بعد النجاح الكبير الذى حققته بأغنية "3 دقات" التي قامت بغنائها بمشاركة الفنانأبو.

يذكر أن يسرا قدمت أغنية "حب خلي الناس تحب" منذ أكثر من 10 سنوات، وحققت وقتها نجاحًا كبيرًا جدًا، ولاقت ترحيبًا من قبل الجمهور بدخولها عالم المزيكا والغناء.