بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف عن فنانه المفضل

تركي آل الشيخ كتب - أحمد أيوب: كشف المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، عن فنانه المفضل، حيث نشر فيديو للمطرب أصيل أبو بكر، وعلق علية كاتبًا: "فناني المفضل ... عاد لنشاطه". بكر، وعلق علية كاتبًا: "فناني المفضل ... عاد لنشاطه". يُذكر أن أصيل أبو بكر، مغني سعودي، وهو ابن الفنان أبو بكر سالم، وحقق نجاحًا كبيرًا في مطلع التسعينيات، وعلى وجه الخصوص بأغنية "شمس بيني وبينك"، وأصدر ألبومه الأخير باسم "نصي الثاني" وحقق نجاحًا كبيرًا.

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