بطريقة كوميدية .. محمود العسيلي يعبر رأيه في الزواج

محمود العسيلي

كتب - أحمد أيوب:

كشف الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، عن رأيه في الزواج من خلال مناقشة بينه وبين أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، حيث

قال أحد المتابعين له: "صحبي كل ما تشتغلك أغنيه في العربية بيتجنن ويبقا هيموت ويتجوز أو يقلبنابالعربية"، ليرد عليه العسيلي قائلا: "مفيش فرق كبير ما بين الجواز وقلبة العربية".

جدير بالذكر أن المطرب محمود العسيلي طرح كليب "وجع الهوى" في بداية الشهر الجاري وحققت الأغنية نجاحا كبيرا على المتاجر الإلكترونية.



