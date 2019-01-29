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كشف الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، عن رأيه في الزواج من خلال مناقشة بينه وبين أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، حيثقال أحد المتابعين له: "صحبي كل ما تشتغلك أغنيه في العربية بيتجنن ويبقا هيموت ويتجوز أو يقلبنا
جدير بالذكر أن المطرب محمود العسيلي طرح كليب "وجع الهوى" في بداية الشهر الجاري وحققت الأغنية نجاحا كبيرا على المتاجر الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة كوميدية .. محمود العسيلي يعبر رأيه في الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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