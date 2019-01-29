شاهد.. فنان مصري يعلن تشجيع قطر في نهائي كأس آسيا

أحمد وفيق كتب - أحمد أيوب: أعلن الفنان المصري أحمد وفيق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، تشجيعه للمنتخب القطري في نهائي كأس آسيا لكرة القدم. لكرة القدم. وكتب وفيق في منشوره:" قطر واليابان في النهائي .. أنا أكيد هشجع قطر". يُذكر أن المنتخب القطري وصل إلى نهائي كأس الأمم الأسيوية بعد فوزه على المنتخب الإماراتي 4-0، بينما تأهل المنتخب الياباني على حساب المنتخب الإيراني بثلاثية.

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