بالفيديو.. حمو بيكا يستغيث بالجمهور بعد الحكم بحبسه 3 أشهر

كتب - أحمد أيوب:

استغاث مغني المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بجمهوره لمساندته في الأزمة التي يمر بها حاليا، بعد قرار محكمة جنح الإسكندرية بحبسه ثلاثة أشهر ، بسبب إقامة حفلا دون تصريح.

حيث نشر حمو بيكا فيديو قال

فيه أن المحكمة قررت حبسه مشيرًا أنه لم ينفذ الحكم حتى الآن، وطلب بيكا من الجمهور دعمه في المحنة التي مر بها، موضحًا أنه لم يخطئ، وكل هدفه من إقامة الحفلإسعاد الجمهور.

وقال حمو بيكا في الفيديو: " أنا النهاردة كانت جلستي في محكمة الإسكندرية وفعلا اتحبست 3 شهور ، مشيرا أنه معه ربنا ، وكل اللي بيحب حمو بيكا يعمل هاشتاج " ادعم حمو بيكا".

يُذكر أن محكمة جنح الإسكندرية قضت أمس بحبس حمو بيكا ثلاثة أشهر لإقامة حفل دون تصريح.