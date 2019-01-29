كريستيان بيل يصف ترامب بـ "المهرج" ويعتبره أقل خطورة من ديك تشيني

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - وصف الممثل البريطاني، كريستيان بيل، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"المهرج"، بينما يجده أقل خطورة من ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن.

وأكد بيل في تصريحاته لجمعة الصحافة البريطانية، أن "ترامب مهرج لا يعرف كيف يدير حكومة"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ونال كريستيان بيل ترشيحا لجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي، عن تجسيده لدور ديك تشيني، في فيلم "Vice".

وردا على طلب من الصحفيين، عن رأيه في الفارق بين ترامب وتشيني، فقد أشار بيل إلى أن ترامب أقل خطورة من تشيني.

وقال موضحا: "ترامب مدمر وصاخب، وفي إمكانه إحداث الكثير من الضرر، بينما كان تشيني هادئا وصامتا في تصرفاته، وأكثر براعة وذكاءا".

وتابع: "من حيث قدرة كلا منهما على فهمهما لكيفية إدارة الحكومة فلا توجد مقارنة بينهما، إذ أن ترامب لا يفهم إدارتها عكس تشيني، وهو ما جعله قويا جدا، وذلك بفضل خبرته الطويلة داخلها، والتي تمتد لعقود".

وأردف الممثل البريطاني: "لكن بسبب غرور شخصية ترامب، فهو ليس ضارا إلى حد الدموية".

يذكر أن كريستيان بيل نال جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعدة في عام 2011، عن دوره في فيلم "The Fighter".

وفي فيلم "Vice"، يجسد الممثل كريستيان بيل تشيني كشخصية انتهازية متآمرة تدفع بوش إلى حرب غير مدروسة في العراق بعد هجمات 11 سبتمبر.