الفنانة ديانا حداد تتذكر والدها بصورة تجمعهما من طفولتها

اعربت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عن اشتياقها لوالدتها، وفاجأت متابعيها بنشر صورة للراحلة لأول مرة.برنسيسة الغناء العربي ظهرت طفلة في الصورة التي ارفقتها بتعليق مؤثر، كتبت فيه: «طول عمري شقية وبحب التصوير وعلى فكره انا اللي فوق، بس الفرق كان وجود أمي بحياتي بهاك الأيام .. اللي حضنها بيسوى العالم كله.. ان شاء الله هي بمكان افضل .. الف رحمة تنزل على روح حبيبتي الغالية».

فانز ديانا حداد تفاعلوا مع الصورة بتعليقات، اعربوا فيها عن تأثرهم بصورة الفنانة، متمنيين لوالدتها الرحمة، وللنجمة اللبنانية الصبر والسلوان على فراق الراحلة، كما لفت اغلبهم إلى تغير ملامح الفنانة بشكل كبير عما تبدو عليه حالياً.

من ناحية أخرى، انتهت ديانا حداد، من تسجيل أغنية منفردة جديدة تحمل عنوان «ما حد يحس بالعاشق»، كما أنها تجهز لطرح كليب جديد لقصيدة بعنوان «دخيلك» من كلمات مانع سعيد العتيبة، وألحان علي كانو، في الوقت الذي تواصل فيه تسجيل أغاني ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه منتصف العام الجاري.

يُذكر أن كليب «إلى هنا» كان آخر ما طرحته ديانا حداد، والأغنية من كلمات الشاعر رامي العبودي، وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي، والكليب تم تصويره بعدسة المخرجة نهلة الفهد.

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