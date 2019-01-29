محمد حماقي يشعل أول حفل له بعد إطلاق ألبومه الجديد

احتفلت شركة ام اتش تربل كى mh kkk بالحفل السنوى لها، وهى الشركة المالكة لأكبر مصنع للولاعات فى مصر والوطن العربي، وذلك داخل بفندق الفور سيزون نايل بلازا.

وحضر الحفل لفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وقد ألقى السيد محمد الصياد، رئيس مجلس الإدارة، بكلمة تحدث فيها عن إنجازات الشركة وتطورها فى حضور السيد هانى سعيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأحيا الحفل النجم محمد حماقي، وذلك فى أول حفل له بعد صدور ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم “كل يوم من ده”، وغنى حماقى العديد من أغنيات الألبوم الجديد، والتي تميزت بالتنوع، وذلك وسط هتافات وصيحات الجمهور.

وتلى فقرة حماقي، فقرة نجم الفاير شو الفنان أحمد عصام، والذي قدم فقرة أبهر بها الحضور، وقدمت الحفل الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، والحفل من تنظيم شركة أيدج هوج.

يذكر أن الفنان المصري محمد حماقي كان قد أطلق مؤخرا ألبومه الجديد ”كل يوم من ده”، والذي تضمن عشرين أغنية، وهو من إنتاج شركة نجوم ريكوردز.

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