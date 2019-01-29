ميريام فارس تسرق الأنظار من عروس بفستان وردي ومجوهرات ماسية

القاهرة _ لايف ستايل
تألقت النجمة اللبنانية ميريام فارس في حفل زفاف خاص احيته لإحدى عائلات الخليج، وحرصت على مشاركة الفانز بصور من أجواء الحفل.
ملكة المسرح اختارت للزفاف فستان وردي ناعم أبرز جمال قوامها، وتزينت بطقم مجوهرات ماسية زاد طلّتها بريقاً، وكان لافتاً تاج الورود الذي زينت به شعرها، حيث اثنى محبو الفنانة اللبنانية على جمال وأناقة إطلالتها.
يُذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس كانت قد ابتعدت عن الساحة الفنية وتغيبت عن إحياء الحفلات لعدة أشهر، حيث كشفت منذ فترة أنها تمر بحالة صحية دقيقة، لكنها لا تعاني من مرض السرطان كما تردد، فيما أكدت عدد من المصادر أن ميريام تعاني من التهاب في الحنجرة والأحبال الصوتية.
ميريام عادت للساحة الغنائية بكليب جديد لأغنية بعنوان «قومي» من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.
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