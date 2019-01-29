القاهرة _ لايف ستايل
سلمت الفنانة ميريهان حسين اليوم، الثلاثاء، نفسها لمديرية أمن الجيزة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس أسبوعين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كمين الهرم"
ترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو 2016، عندما اقتحمت كمين شرطة بسيارتها وهي مخمورة، وقامت بالتعدي على ضباط وأفراد الكمين، وتقدمت للمحاكمة التي أصدرت حكمًا بحبسها سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه.
وقام محامي المتهمة باستئناف الحكم، فأصدرت محكمة مستأنف الهرم يوم 4 من الشهر الجاري بتخفيف الحكم إلى أسبوعين، فقامت الفنانة المتهمة على أثر الحكم بتسليم نفسها إلى قسم شرطة الهرم، وتولت قوة أمنية ترحيل المتهمة إلى سجن النساء في القناطر لتنفيذ الحكم السابق.
وتعود أحداث الواقعة إلي عام 2016 عندما وقعت مشادة بين الفنانة الشابة ميرهان حسين وضابطي شرطة أثناء خدمتهما بطريق المنصورية في الهرم، حيث قام الضابطان باستيقاف سيارتها لتفتيشها بينما رفضت الفنانة التوقف، وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، ما نتج عنه سقوط أحد ضباط قوة الكمين أرضا.
وتمكنت القوات من استيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة ميرهان حسين محمد بسيوني، وأثناء ضبطها قامت بالتعدي على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، وتمت السيطرة عليها، كما ضُبط داخل السيارة 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- ميريهان حسين تُؤكّد بَدء تصوير "البيت الأبيض" قريبًا
- الحكم علي ميريهان حسين بالحبس عامين وغرامة مالية 30 ألف جنيه
كانت هذه تفاصيل خبر ميريهان حسين تُسلّم نفسها للأمن لتنفيذ الحكم الصادر ضدها في قضية "كمين الهرم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.