ميريهان حسين تُسلّم نفسها للأمن لتنفيذ الحكم الصادر ضدها في قضية "كمين الهرم"

سلمت الفنانة ميريهان حسين اليوم، الثلاثاء، نفسها لمديرية أمن الجيزة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس أسبوعين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كمين الهرم"

ترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو 2016، عندما اقتحمت كمين شرطة بسيارتها وهي مخمورة، وقامت بالتعدي على ضباط وأفراد الكمين، وتقدمت للمحاكمة التي أصدرت حكمًا بحبسها سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه.

وقام محامي المتهمة باستئناف الحكم، فأصدرت محكمة مستأنف الهرم يوم 4 من الشهر الجاري بتخفيف الحكم إلى أسبوعين، فقامت الفنانة المتهمة على أثر الحكم بتسليم نفسها إلى قسم شرطة الهرم، وتولت قوة أمنية ترحيل المتهمة إلى سجن النساء في القناطر لتنفيذ الحكم السابق.

وتعود أحداث الواقعة إلي عام 2016 عندما وقعت مشادة بين الفنانة الشابة ميرهان حسين وضابطي شرطة أثناء خدمتهما بطريق المنصورية في الهرم، حيث قام الضابطان باستيقاف سيارتها لتفتيشها بينما رفضت الفنانة التوقف، وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، ما نتج عنه سقوط أحد ضباط قوة الكمين أرضا.

وتمكنت القوات من استيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة ميرهان حسين محمد بسيوني، وأثناء ضبطها قامت بالتعدي على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، وتمت السيطرة عليها، كما ضُبط داخل السيارة 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.

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