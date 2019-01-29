شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد وزيزى مصطفى فى وصلة من زمن الـ dance الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، فيديو قديما منذ عده سنوات لمباراة تنافسية بين الراقصتين زيزى مصطفى ونجوى فؤاد، واشتعل الجو بينهما فى الرقص وسط احتفال الحضور. ورغم كبر سن الفنانتين إلا أنهما أدتا الرقص ببراعة واحترافية أبهرت الحضور وكأنهما فى عز شبابهما .

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