شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فستان زفاف أيتن عامر الذى أشعل انستجرام مؤخراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت أيتن عامر السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين حينما نشرت صورة لها ترتدي فيها فستان زفاف، وهو ما دفع رواد انستجرام للتساؤل حول الصورة ومكانها خاصة أن بعضهم ذهب لأن هذا الفستان هو نفسه التي ارتدته بحفل زفافها ونشرته من أجل استرجاع ذكريات فرحها.

وهو الأمر التي نفته أيتن عامر خلال تصريحات خاصة أكدت فيها أن الفستان لا يمت بصلة لما ارتدته فى حفل زفافها وإنما سبق وارتدته فى كواليس أحد أعمالها.

على جانب آخر تشارك أيتن عامر حالياً فى تصوير مسلسل "طلقة حظ" الذى يقوم ببطولته مصطفى خاطر ويضم عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ايمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين وانتاج شركة سينرجى.



فستان ايتن عامر