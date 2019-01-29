نعمة الله وعاطف والليثي في لجنة تحكيم النقاد بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة جمعية نقاد السينما المصريين بدورتها الثالثة، والتى ستنعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 من فبراير الجارى.

وتضم اللجنة فى عضويتها الناقدة الكبيرة نعمة الله حسين والناقدة والمونتيرة صفاء الليثي والناقد محمد عاطف.

وتخرجت الناقدة الكبيرة نعمة الله حسين من كلية الإعلام عام 76 ثم عملت بمجلة آخر ساعة واستمرت رحلة عطائها في صحافة التحقيقات والصحافة الفنية والنقد الفني لما يقرب من 40 عاما.

وقامت نعمة الله حسين بإدارة المركز الصحفي في العديد من دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويعتبرها الكثير من النقاد والمهتمين بالسينما أيقونة مميزة لما قدمته من إسهامات عديدة في السينما والصحافة الفنية والنقد وتتلمذ العديد من النقاد الشباب علي يديها.

وتخرجت الناقدة صفاء الليثي من المعهد العالي للسينما قسم مونتاج دفعة 1975 وحصلت على جائزة أفضل مونتاح من مهرجان دمشق الثامن عام 1993 عن فيلم ثلاثة على الطريق، ثم اتجهت لعمل الأبحاث والكتابة النقدية منذ عام 1999 ، وشاركت في عضوية لجان تحكيم الفيبريسي عدة مرات، كما شغلت عدة مناصب قيادية منها مدير مركز الثقافة السينمائية ثم مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما .

وشاركت "الليثي" في لجان اختيار الأفلام بمهرجان الإسماعيلية لعدة دورات ومهرجان القاهرة للعديد من الدورات ولها كتب سينمائية منشورة منها عن فنانة المونتاح نادية شكري وفنان السينما التسجيلية حسام علي، كما قدمت عددا من أبحاث التفرغ في السينما قيد النشر وحاليا تشارك في اختيار أفلام مهرجاني الإسماعيلية وشرم الشيخ ورأست دورة مهرجان الجيزة للفيلم القصير الذي قام بتنظيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي عضو جمعية نقاد السينما المصريبن وشغلت منصب أمين الصندوق بها ثم السكرتير العام لعدة سنوات وشاركت تحرير مطبوعة فصلية للنقاد باسم عالم السينما وحاليا تعمل مستشار التحرير لمجلة الفيلم .

ويعد الناقد محمد عاطف واحدا من أبرز مبرمجى المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية، وهو عضو فريق البرمجة واختيار مشاريع الأفلام المتقدمة للحصول على منح التطوير وما بعد الإنتاج بمهرجان الجونة السينمائي (مصر)، ومهرجان مالمو للسينما العربية (السويد).

كما شغل "عاطف" عدة مناصب منها المدير الفنى لمهرجان الإسماعيلية السينمائى للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأيضا المدير الفنى لمهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية، وتميزت تجاربه بارتفاع المستوى الفني من حيث جودة اختيار الأفلام ولجان التحكيم؛ فضلا عن تقديم نموذج تنظيمي ملهم في التعامل مع مشاكل محدودية الوقت وضعف التمويل، كما شغل سابقا عضوية اللجنة العليا للمهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، وعضو بمجلس إدارة الجمعية المصرية لنقاد السينما المصريين.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة أعلنت أنها ستكرم خلال الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي، في حفل الافتتاح، و5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن اسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة "نوال"، والمونتيرة الكبيرة "ليلي فهمي"، وخبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل ختام دورته الثالثة التى تقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.

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