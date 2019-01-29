في كل محافظات مصر.. "المصري الاستراتيجي" يعلن مشروع "سيما مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

قرر هاني غنيم، رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، إطلاق مشروع "سيما مصر"؛ بعد دراسة العديد من مشروعات الإنتاج السينمائي؛ بهدف إعادة السينما المصرية لمسارها الصحيح وتبني المواهب الشابة ومساهمة في صناعة السينما وإعادة أحد أهم القوى الناعمة لمصر.

ويهدف "سيما مصر" لإنتاج أكثر من عشرة أفلام بشكل سنوي بالتعاون مع العديد من شركات الإنتاج لتنفيذها بالإضافة إلى لإتاحه "أماكن عرض" بأكثر من ٥٠ مدينة على مستوى مصر؛ لإيصال الأعمال المُنتجة إلى جميع طبقات المجتمع.

ويعد المشروع أضخم مشروع فني، لم تشهد مصر إنشاء هذا الكم من شاشات العرض داخل الأقاليم من قبل، ويهدف لإعادة إحياء الهوية المصرية، وتعزيز ونشر ثقافة السينما في الكثير من المحافظات التي لا تحظى بدور عرض سينمائية على أرضها.

وحسب بيان، للمركز، جرى تشكيل لجنة فنية من كبار صناع السينما المصرية للإشراف على الأفلام واختيار الأفضل ومن المقرر إعلان أسمائهم لاحقا.