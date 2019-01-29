جيهان خليل في جلسة تصوير جديدة في نادي الفروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي محمدي يحيي الذي كشف عن الصور عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "جيهان" خلال الصور بإطلالة مميزة، ومرتدية ملابس فستان أسود قصير، وهي تقف بجانب حصان، خلال تواجدها بنادي الفروسية، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها.

يذكر أن جيهان خليل تشارك في مسلسل "أبواب الشك" مع المخرج أحمد سمير فرج وبطولة لقاء الخميسي وخالد سليم وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى وتامر شلتوت وميار الغيطي ومن وتأليف محمد ناير.