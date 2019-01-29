سليم عساف يحتفل بوجوده في مصر وبأحدث أغانيه "ملاك وشيطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواجد الفنان اللبناني سليم عساف في القاهرة لمدة ثلاثة أيام، حرص فيها على الانتهاء من ارتباطاته الفنية، والاحتفال بأحدث أغانيه "ملاك وشيطان"، وهي ديو جمعه بالفنانة الشابة ياسمين علي.

وفي بيان صحفي، أعرب سليم عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جانب الجمهور والإعلام المصري، ممن فاجأوه بكل هذا الكم من الحب والود والتقدير، مؤكدًا أنه لم يشعر أبدًا أنه ترك لبنان ويتواجد في مصر، بل شعر بأنه في بلده الثاني ووسط أهله وأصدقائه ومحبيه.

‏‎وأضاف سليم أن مصر ستكون محطة فارقة في مشواره الغنائي، الذي سيركز به جنبا إلى جنب مع الكتابة والتلحين، وقال إن أغنيته الأخيرة "ملاك وشيطان" تعد أولى أغانيه باللهجة المصرية، وهي فقط البداية في مصر، إذ سيغني سليم خلال الفترة المُقبلة كثير من الأغاني باللهجة المصرية.

‏سليم بصدد التحضير لعدد من الأغاني من كلماته وألحانه لعدد من المطربين في لبنان والوطن العربي ومن بينهم، نانسي عجرم، صابر الرباعي ،إليسا.

‏‎جدير بالذكر أن سليم عساف مطرب وملحن وشاعر لبناني، لحن وكتب لكبار نجوم الغناء العربي، أمثال ماجدة الرومي ونجوى كرم وإليسا ورامي عياش ونانسي عجرم، وصابر الرباعي.

‏‎كما قدم خلال مسيرته ألبوما غنائيا بعنوان "سليم عساف" وتضمن ١٢ أغنية.