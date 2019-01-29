هبة طوجي تكشف عن موعد حفلها القادم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

كشفت المطربة هبة طوجي، عن استعدادها لإحياء حفلًا غنائيا كبيرًا في مصر، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "طوجي" البوستر الدعائي للحفل وكتبت:" الحفل سيقام في المول التجاري "كايرو فيستيفال"، وذلك يوم الجمعة 15 فبراير".

كان آخر أعمال المطربة هبة طوجي تتر مسلسل "طريق"، الذي عُرض ضمن سباق رمضان الدرامي، وشاركت في بطولته الفنانة نادين نسيب نجيم، والفنان عابد فهد.