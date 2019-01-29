بعد ترحيلها لسجن القناطر.. والد ميرهان حسين لـ"الخليج 365": سلمت نفسها ولم يتم القبض عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المهندس حسين بسيوني، والد الفنانة ميرهان حسين، أن ابنته سلمت نفسها اليوم لقسم شرطة الهرم، وتم ترحيلها لسجن القناطر لتنفيذ الحكم.

وأكد "بسيوني" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأخبار المتداولة عن إلقاء القبض عليها غير صحيح، وأنه كان بصحبتها أثناء تسليم نفسها، وستخرج بعد 11 يوما.

وأشار إلى إنها سوف تستكمل أعمالها الفنية عقب خروجها مباشرة.

ووجهت النيابة العامة للفنانة تهم القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام في أثناء تأدية وظيفته، كما وجهت لضابطي الشرطة تهم التعدي على الفنانة ميريهان حسين وهتك عرضها وسبها وقذفها.