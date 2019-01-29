محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
احتفلت أسرة المخرج سامح عبد العزيز بالإفراج عنه، وخروجه من السجن، بعد حصوله على العفو الرئاسي.
ونشرت "سمر" شقيقة سامح عبد العزيز، صورًا من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، في أول ظهور له عقب خروجه من السجن.
وكتب "سمر" على الصور:" الدنيا كلها مبسوطة يا حبيبي ربنا ما يحرمنا منك أبدا تاني ويبعد عنك كل حاجة وحشة العيد جه يا ولاد حضنك الدنيا وما فيها يا حبيبي ألف حمد وشكر ليك يارب".
يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز صدر ضده حكم بحبسه 3 سنوات، بتهمة حيازة المخدرات
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة المخرج سامح عبدالعزيز تكشف أول صور له بعد خروجه من السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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