شاهد.. صابرين تكشف عن دورها في هولوغرام ام كلثوم في السعودية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 05:43 مساءً -

كشفت الفنانة المصرية صابرين عن دورها في حفل ام كلثوم في العلا السعودية من خلال تقنية الهولوغرام.

وقالت صابرين، في لقاء مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج “الحكاية” على قناة “ام بي سي مصر”، أنها سجلت قبل الحفل أربع أغنيات لأم كلثوم، واستمرت إحدى مراحل تنفيذ “الهولوغرام” ثلاثة أيام، وتحمّلت خلالها تثبيت معدات تزن 20 كيلوجراما حول رأسها، كما خضعت صابرين لمرحلة أخرى خاصة بلغة الجسد وتم تنفيذها على مدى أربعة أيام في دبي.

وأشارت صابرين الى إن المخرج المسؤول عن تشغيل الكاميرا الخاصة برأسها أكد أنه على مدار تاريخ الكاميرا، لم يتمكن أحد من ارتداء هذه المعدات مدة ارتداء صابرين لها، موضحة بأن ذلك تسبب لها في آلام بفقرات الظهر شعرت بها بمجرد خلع الكاميرا.

وخلال الحلقة، عرض الإعلامي عمرو أديب مقاطع من كواليس تنفيذ صابرين لـ”هولوغرام” الفنانة أم كلثوم، وتحدث في في مداخلة هاتفية مع أحمد محفوظ، مؤسس الشركة المنفذة لهذه التقنية، الذي شكر بداية صابرين على تحملها وضع معدات خاصة على رأسها طيلة يومين من العمل.

وقال إن المشروع الذي عرض في مدينة العلا بالسعودية، عمل فني يهدف لإحياء التراث العريق لأم كلثوم، وتم تنفيذه بعملية هندسية دقيقة جدا.