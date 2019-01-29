كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 05:43 مساءً -
اقتحم رجلان مسلحان ناديًا للمقامرة في سانت ألبانز بملبورن ، في أستراليا.
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية ، أحد اللصوص وهو يضرب رجلاً مسناً على وجهه بآلة حادة كانت في يده .
وفي ردة فعل غاضبة قام الرجل المسن بتسديد لكمة قوية للص ليسقطه أرضاً ثم يركله بقدمه عدة مرات قبل أن يفر هارباً من المكان.
وقع الحادث في 12 نوفمبر من العام الماضي ، لكن الشرطة قد أفرجت عن مقطع الفيديو الآن للمساعدة في القبض على الجناة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. مسن شجاع يتصدى للصوص اقتحموا نادي للمقامرة ويسقط أحدهم بلكمة قاضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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