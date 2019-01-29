هل تعود اصالة الى لبنان بعد مرور سنتين على ازمتها في مطار بيروت؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 05:43 مساءً -

بعد تداول إشاعات حول زيارة الفنانة السورية ​أصالة​ لبيروت بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، قامت الأخيرة بنفي هذه الأخبار وذلك عبر تعليقها على الأخبار المتداولة مستغربة الأمر ومتفاجئة وذلك عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت أصالة على هذا الخبر قائلة “عن جدّ؟”، ليتبيّن بعدها أن الخبر كاذب، وأكدت أنها سوف تشارك في برنامج “الزمن الجميل” على قناة “أبو ظبي” في الإمارات وليس في لبنان.

يذكر أنّ أصالة قد تعرّضت لأزمة خلال زيارتها الأخيرة للبنان، قبل نحو عامين، حيث تم ضبط كمية من الممنوعات في حقيبتها الشخصية