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كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 05:43 مساءً -
بعدما اثارت الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب خلعها للحجاب وعودتها عن اعتزالها، نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة عدة صور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت شيحة على إحدى الصور حيث اشارت الى انها مشتاقة للسينما ولا تستطيع الإنتظار لعرض أول فيلم لها بعد العودة عن الإعتزال، وكتبت شيحا التالي: “اشتقت للسينما، أول فيلم قريبا، لا استطيع الانتظار”.
الممثلة المصرية حلا شيحا كانت من المقرر أن تشارك في مسلسل “زلزال” للممثل المصري محمد رمضان لكنها اعتذرت عنه للتفرغ لفيلمها السينمائي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا حلا شيحة تعتذر .. وتطل بفيلم سينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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