شاهدوا حلا شيحة تعتذر .. وتطل بفيلم سينمائي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 05:43 مساءً -

بعدما اثارت الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب خلعها للحجاب وعودتها عن اعتزالها، نشرت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ عدة صور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت شيحة على إحدى الصور حيث اشارت الى انها مشتاقة للسينما ولا تستطيع الإنتظار لعرض أول فيلم لها بعد العودة عن الإعتزال، وكتبت شيحا التالي: “اشتقت للسينما، أول فيلم قريبا، لا استطيع الانتظار”.

الممثلة المصرية حلا شيحا كانت من المقرر أن تشارك في مسلسل “زلزال” للممثل المصري محمد رمضان لكنها اعتذرت عنه للتفرغ لفيلمها السينمائي.