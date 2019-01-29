تحذيرات من الشرطة البريطانية لميجان ماركل

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حذرت الشرطة البريطانية وضباط الحماية الملكية، ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، من خطر إغلاق السيارة بنفسها.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية بريطانية، تتسم سيارات ماركل وهاري بأن أبوابها ذاتية الإغلاق بإحكام، ويخشى المسؤولون أن ميركل لن تتمكن من دخول السيارة بالسرعة الكافية في حال تعرضها لهجوم.

وتأتي التحذيرات عقب تهديدات أتت لماركل والأمير هاري، من جانب اليمين المتطرف.

وحظيت ماركل بإشادة في أكثر من مرة، بسبب ما وصف بتواضعها وقيامها بإغلاق السيارة بنفسها، وعدم ترك الأمر لأي شخص آخر.