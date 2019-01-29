أنغام تشارك فى لجنة تحكيم برنامج "الزمن الجميل" على شاشة أبو ظبى

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يبدأ مساء الجمعة القادم ، بث برنامج اكتشاف المواهب "الزمن الجميل"، الذى يعرض على شاشة قناة أبو ظبى الفضائية، وتشارك فيه الفنانة أنغام، عضو لجنة التحكيم .
وشاركت الفنانة أنغام، البرومو الخاص بالبرنامج، الذى من المقرر أن يبدأ عرضه الجمعة ، الأول من شهر فبراير، ويشاركها فى عضوية لجنة التحكيم المطرب اللبنانى مروان خورى، والمطربة المغربية أسماء لمنور.
ويتكون البرنامج من 13 حلقة، وتقدمه الإعلامية اللبنانية إيميه صياح، التى سبق لها وأن قدمت برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، ويعتمد البرنامج على اكتشاف المواهب من خلال تقديمهم لأغانى الزمن الجميل.
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