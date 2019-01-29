اللبناني سليم عساف: مصر محطة فارقة في مشواري الغنائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب المطرب والملحن اللبناني سليم عساف، عن سعادته بالحفاوة التي لقيها أثناء زيارته لمصر، مؤكداً شعوره بأنه في بلده الثاني ووسط أهله وأصدقائه ومحبيه.





‏‎وأضاف "سليم" أن مصر ستكون محطة فارقة في مشواره الغنائي الذي يركز به جنباً إلى جنب مع الكتابة والتلحين، لافتاً إلى أن أغنيته الأخيرة "ملاك وشيطان" التي أصدرها مؤخراً، وغنتها معه المطربة الشابة ياسمين علي، هي أولى أغنياته باللهجة المصرية.

وقال "سليم" إنه سيقدم خلال الفترة المقبلة كثيرا من الأغنيات باللهجة المصرية، من بينها واحدة ستكون مفاجأة للجميع، ستطرح خلال الأيام المقبلة.

ويجهز "سليم" مجموعة من الأغنيات من كلماته وألحانه لعدد من المطربين في لبنان والوطن العربي، من بينهم نانسي عجرم، وصابر الرباعي، وإليسا.

‏‎سليم عساف مطرب وملحن وشاعر لبناني، لحّن وكتب لكبار نجوم الغناء العربي أمثال ماجدة الرومي ونجوى كرم وإليسا ورامي عياش ونانسي عجرم، وصابر الرباعي.

‏‎كما قدم خلال مسيرته ألبوماً غنائياً بعنوان سليم عساف، وتضمن ١٢ أغنية.



