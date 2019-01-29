هبة طوجي تحتفل بعيد الحب بين الجمهور المصري

بمناسبة عيد الحب، تستعد النجمة هبة طوجي لإحياء حفلة فنية ضخمة في التجمع الخامس ضمن “كايرو فستيفال سيتي” بتاريخ 15 شباط/فبراير، بقيادة المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني، وأوركسترا سفنكس السيمفونية العالمية بقيادة الدكتور هاني حسن.

وتعتبر هذه الحفلة هي الثانية لهبة طوجي في مصر في أقل من سنة وذلك بعدما احيت في نيسان/ابريل الفائت اولى حفلاتها في القاهرة.

وكانت هبة واسامة قد اهديا الشعب المصري اغنية بعنوان “سلّم على مصر”.

هذه الأغنية أنتجها ولحّنها ووزعها اسامة الرحباني، وكتبها الشاعر نادر عبدالله. وهي أقرب إلى رحلة حنين ينقلنا خلالها صوت هبة وإحساسها إلى شوارع مصر ومعالمها، ونستذكر في زواياها عمالقة الفن في أرض النيل، وقصص وشواهد من تاريخ أم الدنيا. هذا العمل الفني الذي يُصنف ككلاسيكية خالدة، عمل عليه أعضاء من الفرقة الفلهرمونية السمفونية بقيادة اسامة الرحباني.