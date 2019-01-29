شاهد.. مايا دياب بدون ماكياج علي غلاف النسخة العربية من مجلة Bazaar

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نشرت المطربة اللبنانية مايا دياب، غلاف النسخة العربية من مجلة Bazaar والتي نشرت صورتها وتصدرت الغلاف، ضمن جلسة تصوير أقامتها لها وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت مايا علي الصورة قائلة: "يجب عليك دائمًا أن تتذكري أنك جميلة تمامًا بدون مكياج كما أنت معها.. شكر خاص لفريق bazaararabiaمن مديرالتحرير للمصور لخبير التجميل ومصفف شعر إلى الإستايلست.. ليجعلي أحب هذه النسخة
وكتبت مايا دياب معلقة علي صورة أخري: "أمتلك الشجاعة لكي أكون أنا على غلاف المجلة، حقيقية وطبيعية.. أردت أن أظهر من دون ماكياج، على طبيعتي، وأن أكشف عن صورتي الحقيقية بطريقة جديدة، طريقة هاربرز بازار. وآمل أن تنال إعجاب الناس".
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