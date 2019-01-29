بالفيديو..تامر حسين يوضح حقيقة النسخة الأسبانية لأغنية "يتعلموا"

كتبت - تقى عادل

بعد النجاح الساحق التي حققته أغنية "يتعلموا" للهضبة عمرو دياب من ألبومه "كل حياتي"، ظهرت لها نسخة أسبانية، وتعتبر أحدث خطوات دياب في العالمية من ألبومه الأخير.

مع ظهور هذه النسخة، أُثيرت بعض الشكوك أن النسخة الأسبانية هي الأصل، وتم اقتباسها بالعربية بصوت دياب، الأمر الذي رد عليه كاتب الأغنية الشاعر، تامر حسين،

في مداخلة تليفونية له في أحد البرامج الفنية قائلًا: "والله الحقيقة أنا اتفاجئت زيكم وزي كل المستمعين بالنسخة اللي نزلت، ومش عارف جنسية المطربة إيه، هما قالوا أسبانية".

وعن سؤاله أن النسخة الأسبانية تعتبر سرقة، لأنه لم يحدث أي تواصل بين دياب

والذين غنوا الأغنية، أجاب: "الحقيقة أنا مش هاسميها سرقة، وتعرضنا لسرقات زي ماقالوا، بسبب صعوبة التواصل مع فريق عمل الأغنية الأصلي للحفاظ على حقوق نشر الأغنية، فبيعملوا الأغنية وأنت تبحث عنهم".

والشاعر تامر حسين نشر هذا التوضيح على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك".

يذكر أن "يتعلموا" تعتبر الأغنية الأكثر انتشارا في ألبوم دياب الجديد، وحققت على موقع الفديويهات الشهير "يوتيوب" أكثر من 30 مليون مشاهدة.