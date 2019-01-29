محمود حجازي يكشف حقيقة غيرة زوجته في حب طارق لـ"زينة"

نجح الفنان محمود حجازي أن يصنع لنفسه اسمًا بين زملائه من الجيل نفسه في الوسط الفني، وأصبح لديه جمهور كبير ينتظر أعماله، ويتفاعل دائمًا مع أخباره وكل جديد يقدمه، واستطاع خلال الفترة الأخيرة أن يصبح حديث نشطاء السوشيال ميديا عقب تقديمه شخصية "طارق" في مسلسل "أبو العروسة".

وفي حواره لـ"بـوابـة الـوفـد" أعرب "حجازي" عن سعادته الكبيرة بنجاح الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة".

وعن توقعه النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني من "أبو العروسة" قال: "بصراحة النجاح الذي حققه الجزء الأول جعل الجمهور يشتاق للجزء الثاني من العمل، ولكن في النهاية التوفيق من عند الله".

وعن اعتبار الجمهور "أبو العروسة" تمثل مسلسل "يوميات ونيس" لهذا العصر، قال: "المقارنة كبيرة، ولكن اعتقد أن التشابه الوحيد بين العملين أن أبو العروسة يعتمد على الدفئ الأسري في أحداثه، وهذه الحالة جعلت الجمهور يشعر بذلك، وأنه افتقد هذه الحالة خلال الأعمال الدرامية الحالية، ولكن أحداث أبو العروسة تختلف عن أحداث يوميات ونيس".

وعن تعليقات الجمهور حول علاقة الحب بين "طارق" و"زينة" في المسلسل قال: "أتابع بالفعل جمهور السوشيال ميديا ووصفهم لعلاقة الحب هذه بالأوفر، ولكن من وجهة نظري أنه عندما يكون في حب بجد لا يوجد أسس معينة لهذا الحب، ولكن يوجد احترام واحتواء، وطارق يحب بهذه الطريقة ومواقفه واضحة وصريحة".

وتابع: "ولكن الجمهور يوجد لديه اختلاط في المشاعر بسبب عدم وجود هذا القدر من الحب لدى بعض المواطنين، ولكن حب طارق يوجد في الحقيقة، ولكن بنسب مختلفة".

واستكمل حديثه قائلًا :"فإن المسلسل يحتوي على علاقات مختلفة، منها الحب وأيضًا يوجد علاقات بها مشكلات فيوجد العديد من الحالات، وطارق وزينة يجمعهما حب واحترام متبادل وهذا الحب طبيعي في ظل وجود الاحترام والاحتواء".

وعن أفضل المشاهد له المسلسل قال: "مشهد سبوع كارما ونظرتها وضحكتها المفاجأة، لأنه من الصعب التحكم في أداء الأطفال".

وعن أصعب المشاهد في العمل بالنسبة له قال: "في الحقيقة يوجد مشاهد كثيرة صعبة، ولكن مشاهد المستشفى والعواطف الكثيرة والخوف، نظرًا لإحساس الأب للمرة الأولى فهذه كانت مواقف صعبة جدًا بصراحة".

انتشر خلال الجزء الأول من العمل أن زوجتك أسما شريف منير تغيير من حالة الحب الموجود بالمسلسل ما تعليقك: "لا إطلاقًا بالعكس، أسما من أكتر الأشخاص التي تدعم المسلسل، وتجمعها صداقة قوية بالفنانة ولاء الشريف، كما أن ولاء دفعتي وصديقتي منذ 10 سنوات".

وتابع: "ولكن كان مايغضب أسما عندما تداول الجمهور مجموعة صور من المسلسل، مؤكدين على أن ولاء مناسبة لي عن أسما، ولكن عقب ذلك بدأت

تتفهم أن هذا تمثيل وشغل، ولكن الجمهور لايفرق بين الخصوصيات وأنك مشهور".

وعن استعداده لشخصية طبيب الطوارق في الفيلم "122"، قال: "بصراحة شخصية الطبيب كانت جديدة بالنسبة لي وعلاقتي بمجال الطب محدودة، ولكن لدي أصدقاء أطباء جلست معهم حتى أعرف تفاصيل كثيرة عن الشخصية منهم".

وتابع: "وبجانب أصدقائي كان لا بد أن يكون لدي معلومات عن مجال الطب من خلال القراءة في هذا المجال".

وعن الصعوبات التي واجهته في تصوير الفيلم قال: "لحظة الموت كان من أصعب المشاهد بالنسبة لي".

وعن متابعته ردود فعل الجمهور عن العمل قال: "في الحقيقة تابعت ردود الفعل خلال العرض الخاص للفيلم والسوشيال ميديا يوجد العديد من المواطنين يحرصون على إرسال آرائهم في العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يسعدني كثيرًا وأحرص دائمًا على متابعة عملي لتصحيح ما انتقده البعض خلال العمل السابق".

وعن إمكان رؤيته خلال الفترة المقبلة على خشبة المسرح قال: "حاليًا لا أفكر في تقديم مسرح، ولكن في بدايتي كان يوجد لدي فرقة مسرحية، وعملت بها فترة طويلة كما أنني أخرجت 4 مسرحيات، وسافرت مهرجانات عديدة خارج مصر، وحصلت على العديد من الجوائز".

وتابع: "من خلال المسرح تم ترشيحي لتقديم أعمال تلفزيونية وسينمائية، وعند تخرجي من معهد فنون مسرحية حصلت على أفضل مخرج وحصلت أيضًا على أفضل ممثل بعد مرور عام، ولكن من الممكن أن أعود للمسرح بعد مرور عامين، وليس خلال هذه الفترة".

وعن الجديد لديه قال: "ما زلت استكمل تصوير مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني حاليًا، ولكن أحرص على اختيار أعمالي بدقة خلال الفترة المقبلة، لأنني تعديت مرحلة تأكيد اسمي في الوسط الفني، وتصوير أعمال كثيرة في وقت واحد لإثبات موهبتي".