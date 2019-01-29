بالصور.. ديانا كرزون بإطلالة رائعة من أحدث جلسة تصوير

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نشرت المطربه ديانا كرزون، مجموعة صور تألقت خلالها بإطلالة رائعة من أحدث جلسة تصوير أقامتها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".
شعر مناسبة من يد مصفف الشعر جاد وسيم، وماكياج برز فيه أحمر الشفاه الصارخ بلمسة من يد خبيرة التجميل سلام، وعلقت ديانا عبر حسابها قائلة: "العين
ظهرت ديانا في الصور بفستان أسود أنيق من تصميم موريلي، وتسريحة
يذكر أن المطربة ديانا كرزون كانت قد حلت ضيفة مساء الخميس الماضي، على برنامج "شريط كوكتيل" مع الفنان هشام عباس.
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