بالصور.. ديانا كرزون بإطلالة رائعة من أحدث جلسة تصوير

المطربه ديانا كرزون

كتبت - إيمان العوضي :

نشرت المطربه ديانا كرزون، مجموعة صور تألقت خلالها بإطلالة رائعة من أحدث جلسة تصوير أقامتها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".



ظهرت ديانا في الصور بفستان أسود أنيق من تصميم موريلي، وتسريحة

شعر مناسبة من يد مصفف الشعر جاد وسيم، وماكياج برز فيه أحمر الشفاه الصارخ بلمسة من يد خبيرة التجميل سلام، وعلقت ديانا عبر حسابها قائلة: "‏العينالتي تمتلئ بك لن تنظٌر لغيرك حاضراً كٌنت أو غائباً".



يذكر أن المطربة ديانا كرزون كانت قد حلت ضيفة مساء الخميس الماضي، على برنامج "شريط كوكتيل" مع الفنان هشام عباس.

