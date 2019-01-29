نادى السينما يعود من جديد على مسرح أوبرا دمنهور

صوره ارشيفيه

كتب- نصر اللقاني

تحت رعاية ودعم الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة ، يفتتح الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما غدا الأربعاء بمسرح أوبرا دمنهور نادى السينما وذلك فى إطار التعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وسوف تستمر فعاليات نادى السينما بشكل شهرى، مع إتاحة فرصة الحضور المجانى لجميع المهتمين بالسينما.

يعرض النادى غدا فيلم "لالا لاند" ويعلق عليه الناقد الشاب احمد نبوى، وهو فيلم رومانسي موسيقي

كوميدي ودرامي من تأليف وإخراج داميان تشازل، عرض الفيلم لأول مرة في ٣١ أغسطس ٢٠١٦ في مهرجان البندقية السينمائي، قبل أن يبدأ عرضه في الولايات المتحدة في ٢ ديسمبر ٢٠١٦.

وكان حاز الفيلم على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية، وجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة (الفائز:إيما ستون)، وجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي (الفائز:لينوس سانديجرن)، وجائزة الأوسكار لأفضل مخرج (الفائز:داميان

تشازل)، وجائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج، وجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية (الفائز:جستن هورويتز)

تدور أحداث فيلم La La Land حول (ميا) التي تطمح أن تصبح ممثلة، و(سيباستيان) عاشق الجاز المحبط من انحدار هذا الفن العظيم والذي يأمل أن يتمكن يوماً ما من فتح نادي لموسيقي الجاز، وعند لقائهما كان يصارع كل منهما من أجل تحقيق حلمه، ولم تتمكن (ميا) من النجاح في أي من تجارب الأداء، وتعمل كنادلة في إحدي المقاهي في “Warner Bros” أما (سيباستيان) فهو يعزف في الحانات والمطاعم، ثم يلتقيان فى النهاية وتنشأ بينهما قصة حب.