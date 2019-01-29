محمد حداقي ينفي إصابته بالجلطة ويقول لمطلقي الشائعات: أحبكم أكثر مما تحبوني

نفى الفنان السوري محمد حداقي، الشائعات التي تحدثت عن إصابته بجلطة دماغية، وقال في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستقرام":"انا محمد حداقي بشحمي ولحمي، ولا أشكو من أي مرض، وأحب أن أقول للشامتين، أو لمن يرغبون بالشمانة مني، أنا آسف لأني شغلت تفكيرك وأخذت حيزاً من وقتك، ومن يريد الإطمئنان علي، أقول له إطمئن أنا بألف خير وصحة وعافية وأحبك أكثر مما تحبني".

وكانت قد إنتشرت أخبار، تشير إلى ان الفنان محمد حداقي، تعرّض لجلطة دماغية خفيفة، وأنه تجاوز مرحلة الخطر، ولكنه يرقد حالياً في أحدى المستشفيات السورية لإستكمال علاجه، وأن سبب الجلطة هو الضغط النفسي الذي يعيشه، مع بدء التحضير لأعمال دراما الموسم الرمضاني 2019 من ناحية، ومن ناحية أخرى نتيجة الهجوم عليه والإنتقادات التي وجهت إليه، بسبب آرائه الجريئة التي تتعلق ببعض القضايا الإجتماعية كتعدد الزوجات والزواج المدني والزواج المبكر.