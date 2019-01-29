جديد كنزة مرسلي باللهجة الجزائرية والكليب صوّر في تركيا

بدأت شركة "لايف ستايلز ستوديوز" للإنتاج الموسيقي الحملة الدعائية لأحدث إنتاجاتها الفنيّة وهو كليب الفنانة كنزة مرسلي من خلال صفحات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي.

الشركة طرحت فيديو تتحدث فيه كنزة عن تعاونها مع الشركة للمرة الثانية وفي الخلفية مشاهد وموسيقي من أغنيتها الأولى مع لايف ستايلز ستوديوز "ملكة سبأ" والتي كانت باللهجة المصرية .

الأغنية الجديدة ستكون بلهجة كنزة الام الجزائرية وتتعاون فيها مع الشاعر عبده سعود والملحن طارق قادم ، ومن المقرر أن يتم طرح الكليب خلال عشر أيام، وقد تم تصويره في تركيا مع المخرج زياد خوري وكانت الشركة رصدت له ميزانية كبيرة كي يظهر بجودة عالية.

الكليب هو التعاون الثاني بين كنزة وشركة لايف ستايلز ستوديوز بعد "ملكة سبأ" والتي حقّقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً وحققت نسبة مشاهدة عالية، وتعتبرها كنزة بدايتها الاحترافية في المجال الغنائي.

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