عمرو دياب إلى القضاء بسبب دينا الشربيني؟

توجّه الفنان المصري عمرو دياب إلى القضاء، حيث أقام دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة يطالب فيها بإثبات صحّة ملكيته لشقة سكنية في منطقة جاردن سيتي، في قصر النيل، قيل إنّه اختارها لتكون شقة الزوجيّة مع النجمة دينا الشربيني.

وكان عمرو بحسب الدعوى قد اشترى الشقة في 21 أكتوبر 2018 ولم يتمّ تسجيل عقدها حتى الآن.

وبحسب الدعوى أنّه بموجب عقد بيع مؤرخ في 21 أكتوبر 2018 بين الطالب والمعلن إليه، باع له الشقة رقم 103 1040 بالدور العاشر فوق الأرضي، والبدرومات، بالبرج السكني مدخل 2، بالعقار رقم 1089 شارع كورنيش النيل، جاردن سيتي، والبالغ مساحتها 243 متر، مكوّنة من غرفتين وصالة، والمنافع، مقابل 18 مليون جنيه مصري.

وأوضحت الدعوى أنّ محمد عبد القادر حافظ، كان قد باع تلك الشقة إلى عبدالجليل عبدالرحمن مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه، قبل أن يشتريها "عمرو دياب"، وذكرت أن عبدالجليل عبدالرحمن تقاعس عن اتخاذ إجراءات تسجيل للشقة، وما يخصّها من مساحة في الأرض والأجزاء المشتركة بالعقار وقدرها واحد سهم، ومكان للسيارة بالجراج، لذلك فإنه يحق للطالب ملكية الشقة، وتسجيلها باسمه نتيجة دفعه مقابلها 18 مليون جنيه مصري، خاصة أنّه قدّم ما يثبت صحّة إقرار تنازل محمد عبدالقادر حافظ إلى عبدالجليل عبدالرحمن، وذلك بعقد قيمته 10 ملايين جنيه.

يذكر أنّ عمرو دياب يملك قصراً فاخراً في إحدى ضواحي القاهرة وآخر في مارينا الساحل الشمالي، وشقة فاخرة على كورنيش النيل أيضاً، كما أنه اشترى الشقة الجديدة بنصيحة من الفنان خالد سليم الذي يقيم في المبنى نفسه.