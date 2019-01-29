بالصور: هذه هي الفاشينستا الكويتية التي سرّبت فيديو طفلها منهاراً بعد وفاة والدتها

بعد أن لمع اسمها كفاشينستا يتابعها مليون ونصف مليون حساب عبر "انستقرام"، تمّ تداول اسم الفاشنيستا الكويتية فينيسيا المعروفة بأم ريان، بعد أن قامت بتوثيق مقطع فيديو لردة فعل ابنها وهي تنقل له خبر وفاة والدتها (جدته).

وقد أحالت إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية بالكويت، بالتعاون مع جمعية حماية الطفل الفاشنيستا التي ظهرت في مقطع فيديو تناقله نشطاء من إحدى حساباتها تويتر، محاولةً تمهيد الكلام لابنها حول وفاة جدته، قبل أن تذكر له الخبر؛ مما دفع الطفل إلى البكاء بشدة؛ متأثرًا من الخبر، لتتابع التصوير أثناء احتضانها له دون إيقاف التصوير حتى آخر لحظة.

ولم يعرف بعد المصير الذي ينتظرها وما هو الحكم الذي سيصدر بحقها.

يذكر أنّ فينيسيا التي يتابعها أكثر من مليون ونصف المليون متابع عبر "انستقرام"، كانت قد كشفت في مرحلة سابقة عن أسرار من حياتها، فقالت إنّ والدها عمل فترة من حياته عامل نظافة، مشيرة إلى أنها لا تخجل من هذا الأمر، وذلك لكونه تعلم بعد ذلك والتحق بالسلك الدبلوماسي إلى أن وصل لمنصب سفير.

كما كشفت عن موقف محرج تعرضت له، وهو أن عريسها تركها ليلة زفافها، بعد أن حدث خلاف بينهما في الحفل، فجمع أغراضه وسافر، فاضطرت إلى أن تحول حفل الزفاف إلى حفل ديسكو، ولم تعد إليه إلا بعد ثلاث شهور.