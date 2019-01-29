netflix تطرح فيلمًا وثائقيًا وتحذر متابعيها من مشاهدته

طرحت شبكة netflix فيلمًا وثائقيًا جديدًا يحمل الفيلم اسم the ted bundy tapes. وconversation with a killer وتدور أحداث الفيلم حول مقابلات أجراها الصحفيان ستيفن ميشو، وهاو إينسورث عام 1980 مع السفاح الأمريكى تيد بوندي.
ويتضمن الفيلم الوثائقي لقطات من تسجيلات بوندي أثناء التحقيق معه في الجرائم التي ارتكبها قبل تنفيذ حكم الإعدام، كما يتضمن الفيلم صوراً أرشيفية للفتيات اللواتي اعتدى عليهن، وتم إطلاق هذا الفيلم الوثائقي بعد مرور30 عامًا على إعدام السفاح الأمريكي بوندي يوم 24 يناير عام 1989. وفي أعقاب ردود الفعل التي تلقتها الشبكة الأمريكية «netflix» حول الفيلم ومدى بشاعة محتواه، والخوف الذي يبعثه الفيلم، نشرت netflix تغريدة عبر موقع التواصل «تويتر» تحذر فيها الأشخاص الذين يشاهدون الفيلم بمفردهم جاء فيها: للحاصلين منا على شهادة دكتوراه في المحتوى الذي يتضمن جرائم، فيلم conversation with a killer: the ted bundy tapes يبث الآن، ربما لا ينبغي أن تشاهدوه بمفردكم».
الجدير بالذكر أن تيد بوندي السفاح والمغتصب الأمريكي اعتدى على الكثير من النساء، وقتلهن خلال القرن الماضي، بالإضافة إلى 30 جريمة قتل ارتكبها بين عامى 1974 و1978، ومازال عدد الضحايا الحقيقي غير معروف حتى الآن.
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