السعودية عبير سندر تكشف ديانة خطيبها البريطاني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 04:08 مساءً -

أجابت الموديل السعودية عبير سندر عن السؤال الذي حير عددًا كبيرًا من متابعيها على السوشيال ميديا بشأن ديانة خطيبها ليام أونيل، موضحة أنه “مسلم وبريطاني الجنسية”.

كما تفاعل خطيبها مع متابعيه، من خلال حسابه على إنستغرام، بتأكيده على خبر الخطوبة، قائلاً: “وصلتني أسئلة كثيرة عن الخبر من وقت ما صار رسمي على إنستغرام.. نعم انخطبنا وإن شاء الله قريب حتجي تعيش معايا في سنغافورة”.

وأضاف: “بس أنا لسه ما بتكلم عربي، اكتبولي بالإنجليزي عشان أقدر أرد عليكم”.

وكانت الموديل السعودية، عبير سندر أعلنتْ عبر حسابها على إنستغرام عن دخولها القفص الفضيّ، على مدرب فنون القتال ليام أونيل.

وانهالتْ مئات التّعليقات من متابعيها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، لتقديم التهاني والتبريكات لها على هذا الخبر، متمنين لها السعادة والتوفيق في حياتها المقبلة.

وصرّحتْ عبير سندر، في مقطع فيديو تداوله روّاد السوشال ميديا بكثرة مؤخرًا، أنّ كلّ الأشخاص الذين يعرفونها أو يلتقونها، يشيرون في حديثهم إلى لون بشرتها الدّاكن، والأمر لا يتوقّف حتى عند أقرب المقرّبين منها، مثل والدتها، وأشقائها، وجدّتها، حيث أكّدتْ أنّهم يصفونها دائمًا، بأنّها “مرة مرة سودا”.

وأضافتْ أنّها رغم ملامحها الجميلة، فإنّها تضطرّ لوضع الكثير من كريمات تفتيح البشرة حتى تتخلّص من التعليقات السلبية، التي تحرجها وتؤذيها نفسيًا.