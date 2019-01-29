سهيلة بن لشهب هل هي مخطوبة!.. شاهدوا حقيقة الخاتم الذي ترتديه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 04:08 مساءً -

نشرت الفنانة الجزائرية نجمة برنامج ستار أكاديمي ​سهيلة بن لشهب​ فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث من خلاله مع متابعيها وتجيب على أسئلتهم.

وردّت بن لشهب على سؤال عن الخاتم الذي ترتديه باستمرار في يدها، وما إذا كانت مرتبطة أم لا، مؤكدة أنّ هذا الخاتم أهدته لها والدتها، وأنها ترتديه كأكسسوار موضحة أنّها غير مرتبطة أو مخطوبة.



وكشفت أنها تغيّبت عن متابعيها في الفترة الأخيرة لأسباب خارجة عن إرادتها مؤكدة أنها تحب دائما التواصل معهم. وفي إجابة عن سؤال يخص اهتمامها ببشرتها قالت: “لا أضع أي شيء على بشرتي ولا الصابون، فقط أغسلها بالماء”. وتخلل الفيديو أغنيات قدّمتها بن لشهب لمتابعيها.