شاهدوا روان بن حسين تتراجع عن اتهام خطيبها للخيانة والرجال مالهم أمان الكلب أوفى منهم.. وتصريحات جديدة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 04:08 مساءً -

بعدما أحدثت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، وجهت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين رسالة إلى خطيبها الذي قام بخيانتها على حسابها الخاص بانستجرام .

ونشرت روان صورة لباقة من الورود ، و علقت عليها قائلة : ” إلى أكثر شخص في هالدنيا يعرفني، هذا كل ما تبقى لي منك.. أتمنى إنها تستحق كل ذكرياتنا، الأماكن التي زرناها، الوجوه التي عرفناها معًا، الوعود، الحب ووجع الفراق “.

وكانت روان أثارت الجدل على المواقع التواصل الإجتماعي ، إذ أعلنت تعرُّضها للخيانة من قبل خطيبها، وهي المرة الأولى التي تذكرُ فيها خبر ارتباطها للجمهور، و نشرت صور لخطيبها و الفتاة التي خانها معها يرافقها ، معلقة أنها تعرّضت للاحتيال والخيانة من قبل خطيبها هذا الصباح.

وخرجت الفاشينيستا الكويتية، بتصريحات جديدة حيث قالت إن خطيبها السابق قام بتحويل حسابه على “إنستغرام” من خاص إلى عام حتى يصبح مشهورًا على حسابها، من خلال التشهير بها.

وقالت في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات”- إنه من الأفضل له فعلًا أن يقوم بكسب الأموال من خلال الدعاية التي ستأتي له على السوشيال ميديا بدلًا من غسيل الأموال.

كما نشرت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة فيديو لها خلال تحضيرها لحفل الزواج مع خطيبها السابق، إذ ظهرا وهما يختاران موقع حفل الزفاف. وكشفت بالصور عن الصديق المقرب لخطيبها السابق ووالده، لافتة إلى أنها المرة الأخيرة التي تنشر فيها صورًا وفيديوهات تخص خطيبها السابق، أو صديقه الذي وصفته بـ”مدمن المخدرات”.

وتابعت: “الحمد لله عندي ملايين المتابعين اللي يحبوني ومستحيل أطلب زيادة.. اللي وده ينشهر هم هذيلا الاثنين اللي فتحوا حساباتهم للعامة عشان يزيدون متابعينهم.. صدق اللي قال الرجال مالهم أمان الكلب أوفى منهم”.

وكانت روان بن حسين فجرت مفاجأة لمتابعيها، إذ أعلنت تعرُّضها للخيانة من قبل خطيبها، وقالت في تعليقها على الصور أنها تعرّضت للاحتيال والخيانة من قبل خطيبها ونشرت صوره مع حبيبته الجديدة.