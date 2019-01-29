مزاد على فستان زفاف نيكول سابا الذي أثار جدلا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن مصمم الأزياء المصري هاني البحيري عن نيته إقامة مزاد علني لبيع فستان الزفاف، الذي ارتدته الفنانة اللبنانية نيكول سابا، في الديفيليه العاشر له، والذي أحدث ضجة وقتها.

مصمم الأزياء أكد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صبايا” تقديم الإعلامية ريهام سعيد على قناة “الحياة”، أن المزاد سيكون لبيع الفستان بدون مجوهرات، على أن يتم التبرع بثمنه لصالح مرضى برنامج “صبايا”.

هاني قال: “ربنا يقدرنا ويكتبه لنا فى ميزان حسناتنا.. العمل مع ربنا ليس بحاجة إلى دعاية.. وفلوس الفستان كلها للعمل الخيرى”، لافتا إلى إن الهدف من تصميم الفستان فى بداية الأمر؛ كان من أجل عرض المنتجات المصرية أمام العالم.

وكانت نيكول سابا قد تألقت بفستان زفاف باهظ الثمن في ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، الذي ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف الشتاء وخريف ٢٠١٩.

نيكول أطلت بفستان زفاف ثمنه 10 مليون دولار ، أو ما يعادل ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث أنه مرصع بالمجوهرات، وبمجرد ظهورها حصدت عاصفة من التصفيق وصيحات إعجاب الحضور من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع.

مصمم الأزياء هاني البحيري أكد أن هذا السعر ليس سعر الفستان ولكنه سعر المجوهرات المرصع بها الفستان، وهو ما قدمته شركة مجوهرات، مشيرا إلى أنه يعمل على هذا الفستان منذ عام تقريباً مع فريق من المتخصصين وذلك بأيديهم، وأن قيمة المجوهرات التي أضيفت للفستان حوالي 10 ملايين دولار، وهي القيمة الحقيقية لهذه الخامات.