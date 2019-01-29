عبير صبري: أطبخ لزوجي بنفسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش الفنانة المصرية عبير صبري حياة زوجية مستقرة مع المحامي أيمن البياع بعد إعلان زواجهما منذ عدة شهور.

عبير قالت إن زوجها يحترم عملها جدا، ويقدرها، ويعطيها رأيها في أي نص يتم عرضه عليها، كما أنها تحاول ألا تقصر في واجباتها تجاهه.

ونفت كل ما قيل بشأن إجرائها عمليات تجميل، وأكدت أن ملامحها كما هي، وأن الاختلاف قد يحدث نتيجة ماكياج مميز، بينما أشارت إلى أنها لو خضعت لأي عملية كانت ستصرح بذلك.

الفنانة المصرية قالت إنها تعرفت على زوجها في بيروت، وتم التواصل بينهما بعد ذلك، حتى وقع كل منهما في حب الآخر، وقررا الزواج، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك زفاف، وكان عقد قران بحضور الأسرة فقط.

عبير أكدت في حوار لها مع مجلة «لها»، إلى أن حياتها تغيرت بعد الزواج، حيث أصبحت تهتم أكثر بالمنزل، وترتبه، وتحضر الوجبات في موعدها المناسب، كما أنها تطهو بنفسها، وتستمتع بذلك، بينما تحرص على الذهاب مع زوجها إلى أي مكان.

وعن مميزات زوجها أكدت عبير أن صدقه وحنانه هو أكثر ما لفت انتباهها، مع أن ذلك لا يمنع من أنه عصبي قليلا، ويغار عليها، ولكنها تستطيع ان تتعامل مع تلك الصفات.