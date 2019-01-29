بعد إثارتهما للجدل مؤخرا.. هاني شاكر يوجه نصيحة لمحمد رمضان وشيرين عبدالوهاب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري هاني شاكر على تقليد الفنان الشاب أحمد جمال له، خلال استضافته في برنامج “معكم منى الشاذلي”، حيث قدم أغنية “يتعلموا” لعمرو دياب على طريقة هاني شاكر.

شاكر أبدى إعجابه الشديد بطريقة تقليد جمال له، بقوله: “رائع عجبني جدا، شاهدت الفيديو بالأمس وأضحكني كثيرا، وأنا لو غنيتها سأغنيها مثل ما هو فعل، لأنه غناها بالعرب التي أقولها”، ثم دخل في نوبة ضحك.

أما عن أسباب ابتعاده مؤخرا عن الأغاني الدرامية التي اشتهر بها، قال شاكر: “صعب حاليا أقدم الكثير من الأغاني الدرامية لأن الظروف التي نعيشها لا تتحمل تقديم مثل هذه الأغاني بكثرة، لكن ممكن تقديم أغنية درامية من فترة لأخرى”.

كما أكد أنه حتى في حفلاته لا يغني أغانيه المليئة بالدراما، مرجعا ذلك إلى أنها تؤثر عليه نفسيا، وهو ما يجعله يتجنب غنائها، وأضاف مازحا: “بيبقى صعب أغنيها فبعمل نفسي كأنها مش بتاعتي”.

وكشف أنه يتمنى تقديم دويتو غنائي مع الفنانة المغربية سميرة سعيد، بالإضافة إلى دويتيو مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وتمنى أن ينجح في تنفيذهما خلال عام 2019.

وفي ختام حديثه لبرنامج “The Insider بالعربي”، وجه نصيحة للفنان محمد رمضان، والفنانة شيرين عبدالوهاب، حيث قال في نصيحته لرمضان: “أنا بحب محمد رمضان وبحترم موهبته جدا، وبقوله أنت ربنا بيحبك لأنه بيحبب فيك خلقه وأنت قدوة لشباب كتير فبطلب منك تراعي ربنا في الناس اللي بتحبك”.

أما عن نصيحته لشيرين، فقال: “مشكلة شيرين إنها بتهزر زيادة على المسرح، في وقت بيكون الهزار مقبول، وأوقات كتير يكون غير مقبول، فبلاش تتكلمي كتير على المسرح، كفاية هزار هزرنا كتير عايزين نغني بقى”.