فيديو.. مادري ديكسيت وأبطال Total Dhamaa بحفل إطلاق البرومو الترويجي

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تم إطلاق البرومو الترويجي للفيلم “” وهو العمل الفني الثالث المشترك بالتعاون بين Ajay Devgn Ffilms وMaruti International and Fox Star Studios، يوم الاثنين 21 يناير بأحد دور العرض السينمائي في مومباي.

حضر إطلاق البرومو الترويجي غريق العمل، بالإضافة إلى نجومه الممثلون الرئيسيون مادوري ديكسيت، انيل كابور، أجاي ديفجان، أرشاد وارسي، جافيد جافري مع جوني ليفر، فيجاي باتكار وبيتوباش) والمخرج أندرا كومار.

وكشف كومار أن النجمين ريتيش ديشموخ Riteish Deshmukh وبومان ايراني Boman Irani لم يتمكنا من المشاركة في إطلاق البرومو لأسباب خاصة بهما.

يغلب على الفيلم جانب المغامرات والكوميديا، وتدور معظم أحداثه، وسط الكائنات البرية مثل الأسد والنمر والفيلة والكركدن.

جدير بالذكر، أن النجمين انيل كابور ومادهوري ديكسيت قد انضما إلى الفريق في هذا الجزء الثالث، بعد نحو 18 عاما منذ آخر لقاء سينمائى بينهما.

“Total Dhamaa من إخراج اندر كومار، وبطولة النجوم اجاي ديفجان ريتيش ديشموخ أرشد وارسي، جاويد جعفر، مادهوري ديكسيت، ايشا غوبتا، وانيل كابور. ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي 22 فبراير